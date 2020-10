Brescia ritrovato cranio nel bosco: gli inquirenti pensano alla piccola Iuschra scomparsa due anni fa

05 ottobre 2020 a

a

a

Ritrovamento choc nel bosco del Bresciano. Si tratta di un piccolo teschio che è stato rinvenuto nella zona di Serle dove due anni fa si concentrarono le ricerche della piccola Iuschra Gazi, la 12enne di origini bengalesi.

Era il luglio 2018 e durante una gita con gli operatori della Fondazione bresciana di assistenza a psicodisabili, la bimba fece perdere le sue tracce. La notizia è stata riferita da Il Giornale di Brescia. (la foto è tratta dalla pagina web della fonte). Saranno gli accertamenti medici a stabilire se i resti trovati siano proprio della ragazzina. Nei mesi scorsi c'era stata la condanna per omicidio colposo a otto mesi, in virtù di un patteggiamento per l'operatrice dell'associazione che durante la gita aveva il compito di controllare la bambina.

Per capire di chi è il cranio ritrovato occorrerà ora l'esame del Dna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.