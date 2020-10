Inps, il Movimento 5 Stelle ha ancora fiducia nel presidente Pasquale Tridico. Il sottosegretario Di Stefano: "E' promosso"

04 ottobre 2020 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle ha ancora piena fiducia in Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, nonostante il caso dell'aumento dello stipendio e la gestione dell'ente. Lo ha detto durante Non è l'Arena, Manlio Di Stefano, sottosegretario del Ministero degli affari esteri. Secondo Di Stefano non solo Tridico va assolto, ma va promosso per il grande lavoro svolto dall'Inps in questi mesi. Di opinione opposta Guido Crosetto, esponente di Fratelli d'Italia, secondo cui ancora ci sono centinaia di migliaia di famiglie in attesa dei versamenti dell'Inps per l'emergenza legata al Coronavirus: "Il governo ha affidato un bazooka economico ad un ente che aveva mille difficoltà".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.