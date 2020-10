Napoli, rapinatore di 17 anni muore nella sparatoria con la polizia. Arrrestato il complice, è il figlio di Genny la Carogna

04 ottobre 2020 a

E' morto a 17 anni in un conflitto a fuoco. E' finita in tragedia una tentata rapina a Napoli. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia. Il tentativo di rapina a mano armata si è verificato nella zona di via Duomo, nell'area portuale. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il 17enne stava tentando il colpo a bordo di uno scooter insieme ad un complice di 18 anni quando sono intervenuti i poliziotti. Nel conflitto a fuoco è stato il ragazzino ad avere la peggio. Il complice è stato arrestato. E' il 18enne figlio di Gennaro De Tommaso, da tutti conosciuto come Genny la Carogna, capo ultrà del Napoli, protagonista nel 2014 della trattativa per la finale di Coppa Italia all'Olimpico dopo gli scontri fuori dallo stadio, quando fu colpito a morte il tifoso Ciro Esposito.

