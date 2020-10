In Italia ponti di cartapesta, ne crolla uno anche in provincia di Piacenza. Famiglia salva per miracolo | Video

Marianna Castelli 03 ottobre 2020 a

In Italia sembra che i ponti siano fatti di cartapesta. Oltre al crollo di quello sul fiume Sesia, che collega le province di Novara e Vercelli, si è sbriciolato anche ponte Lenzino di Marsiglia, in provincia di Piacenza. La campata centrale è improvvisamente franata, finendo sul fiume Trebbia. La struttura lungo la strada statale 45 ha ceduto nel primo pomeriggio.

Il ponte collega i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale. Per fortuna in quel momento non stava transitando alcuno, ma soltanto poco prima era passata un'auto a bordo della quale c'era un'intera famiglia. Inoltre pare che un motociclista abbia fatto in tempo a fermarsi. L'Anas ha immediatamente aperto un'inchiesta per cercare di capire perché il ponte ha ceduto. A gennaio aveva affidato i lavori di messa in sicurezza della strada, viadotto compreso.

