Maltempo, tragico bilancio: due morti, diciassette dispersi. Ponte crollato

E' tragico il bilancio del maltempo che sta mettendo letteralmente in ginocchio il nord Italia. Dopo il vigile del fuoco volontario di 53 anni morto in Valle d'Aosta travolto da una pianta, la seconda vittima. E' stato infatti recuperato il corpo di un ragazzo che era finito nel fiume Sesia con la sua auto dopo un incidente sulla strada provinciale Doccio-Crevola. Il cadavere è stato ritrovato in una frazione di Borgosesia.

Crolla un altro ponte: il fiume Sesia travolge il viadotto tra Romagnano e Gattinara. Incredibile video

In Piemonte, inoltre, è aumentato il numero dei dispersi. Ora sono 17. Numerose le strade chiuse, crollato il ponte che collega i territori provinciali di Novara e Vercelli. Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, chiederà lo stato di emergenza.

