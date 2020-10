Dramma maltempo: un morto in Valle d'Aosta, due dispersi in Piemonte e dodici in Francia

03 ottobre 2020 a

In Valle d'Aosta è morto un vigile del fuoco volontario a causa del maltempo. L'uomo, 53 anni, è stato ucciso nel comune di Arnad dal crollo da una pianta che lo ha travolto. Purtroppo inutili i soccorsi. Nella valle è scattata l'allerta idrogeologica arancione in molti comuni a causa delle forti precipitazioni.

In Piemonte due i dispersi. Il primo a Col di Tenda, in provincia di Cuneo. Il secondo a Varallo Sesia (Vercelli). In sei invece sono stati salvati dai vigili del fuoco con l'elicottero a Vercelli. Si erano rifugiati sul tetto del camper in sosta in un campo da cross. Il mezzo è stato sommerso dall'esondazione del Sesia.

In Francia situazione particolarmente complessa. Dodici persone sono disperse.

