Allarme maltempo: due dispersi in Piemonte, nove in Francia

Il fine settimana si prospetta drammatico a causa del maltempo. In Piemonte ci sono due dispersi. Il primo a Col di Tenda, in provincia di Cuneo. Il secondo a Varallo Sesia (Vercelli). I vigili del fuoco hanno confermato la notizia. A Limone, Ormea e Garessio sono state sgomberate alcune abitazioni a causa delle esondazioni. Ancora più complessa la situazione in Francia. Attualmente il bilancio è di nove persone disperse. All'alba sono riprese le ricerche nelle Alpi Marittime, duramente colpite dalla tempesta Alex. Nell'entroterra di Nizza distrutti e isolati interi villaggi. Sono oltre settecento i vigili del fuoco al lavoro.

