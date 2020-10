Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 ottobre 2020: 2.499 nuovi casi e 23 morti. Picco in Campania, contagi in Valle d'Aosta

02 ottobre 2020 a

Coronavirus, il bollettino di oggi, venerdì 2 ottobre 2020. Scendono leggermente i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Registrati 2499 nuovi casi. Il totale da inizio emergenza è ora di 319.908.

I morti nelle ultime 24 ore sono 23. Il conto totale delle vittime sale adesso a 35.941. Sono 294 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3). Da ieri effettuati 120.301 tamponi per un totale da inizio emergenza di 11.572.459. È di 53.997 il bilancio degli attualmente positivi (+1.350 da ieri), mentre il totale dei guariti è di 229.970 (+1126) da inizio emergenza. Sono i dati forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, nessuna è risultata a zero contagi. Picco ancora in Campania con 392 nuovi casi, sono invece 307 in Lombardia e 264 nel Lazio. 4 in Molise, sale anche la Valle d’Aosta con 11 nuovi riscontri.

