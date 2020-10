Novara, incidente sulla A26: auto investe cinghiali: due morti e un ferito

01 ottobre 2020 a

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte del 30 settembre sulla A26 in provincia di Novara. Secondo quanto ricostruito, la vettura su cui erano a bordo le vittime avrebbe investito uno o più cinghiali. Sul caso indaga la polizia stradale di Romagnano Sesia. Una terza persona risulta ferita.

Sul luogo dell'evento, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. "Al momento non si registrano turbative al traffico", informa Autostrade. Non è stato ancora possibile individuare il punto di ingresso degli animali in autostrada.

