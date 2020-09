Ragazzino di 11 anni muore buttandosi dal balcone: in un biglietto le scuse alla madre. Ipotesi challenge dell'orrore

30 settembre 2020 a

Un ragazzino di 11 anni è morto lanciandosi dal balcone di casa a Napoli. Gli investigatori, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. L’undicenne, infatti, avrebbe lasciato un biglietto alla mamma in cui le chiede scusa e fa riferimento ad uno stato di paura vissuto negli ultimi giorni, alludendo ad un uomo nero. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato vittima dei cosiddetti "challenge dell’orrore", del tipo "blue whale", una sfida sul web che comprende atti di autolesionismo fino al suicidio e che già in passato ha mietuto vittime soprattutto tra i giovanissimi.

