Lecce, delitto dei fidanzati: il killer voleva torturare e uccidere. Ammazzati con un pugnale da caccia

Voleva torturare e uccidere, Antonio De Marco, il 21enne arrestato per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis. Lo ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce, Paolo Dembech. È quanto emerso dai «pizzini», alcuni «bigliettini in cui c’era la mappatura delle telecamere da evitare e le rassicurazioni che De Marco faceva a se stesso, come pulire le tracce di sangue e rassettare i locali», ha illustrato Dembech. Il capitano ha anche parlato delle fascette sequestrate dagli investigatori: «Aveva in animo di legarli e verosimilmente torturarli». Qualcosa però «è andato storto, non secondo i piani di De Marco: Daniele, il primo ad essere ucciso, ha avuto una reazione improvvisa», ha aggiunto Dembech.

I fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis sono stati uccisi con un coltello da caccia acquistato pochi giorni prima il duplice omicidio. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Lecce. «L’arma del delitto non è un pugnale da sub, come inizialmente sembrava, ma da caccia. È stato acquistato pochi giorni prima. È stato rinvenuto il fodero ma non il coltello: Antonio De Marco se ne è disfatto buttandolo in discarica, nei rifiuti già raccolti. Si è disfatto anche dello zainetto», ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce, Paolo Dembech.

