Paolo Brosio, Coronavirus: video dall'ospedale. "Ora tampone negativo, spero di entrare nella casa Gf Vip"

Compleanno in ospedale per Paolo Brosio. Non è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 perché malato di Coronavirus.

In un lungo post e video pubblicato su Facebook, Paolo Brosio ha spiegato di essere risultato positivo al Covid-19. Dopo numerosi tamponi positivi, tuttavia, è arrivato finalmente il responso negativo che attendeva con ansia. L'esito è arrivato nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno e Brosio ha condiviso la sua gioia con i fan:



"Oggi compio 64 anni da solo in ospedale nel reparto isolato off limits anticovid dell'Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. Stanotte alle ore 02:05, dopo nove tamponi negativi, tre positivi, una infezione virale allo stomaco e ai polmoni sono tornato negativo dopo 9 giorni di ricovero proprio nel giorno del mio 64esimo compleanno. L'infermiera di turno mi ha avvisato: ‘Tanti auguri Paolo sei negativo' e io giù a piangere. Oggi è il giorno più bello della mia vita, sono triste, felice, piango, rido dalla gioia, non ho mai mollato, ho sempre confidato in Dio, ho pregato tanto la Madonna e San Pio".

Brosio non esclude di entrare nella casa del GF Vip 2020.

