Coronavirus, 245 nuovi casi in Campania: è la prima regione per contagi. Ordinanza De Luca

Il bollettino di oggi, domenica 27 settembre 2020

Triste primato per la Campania nel bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 27 settembre 2020. E' infatti la regione che registra più contagi nel Péaese.

Sono infatti 245 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 5.539 tamponi. Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sale a 11.874, mentre il totale dei tamponi esaminati è 578.480Non si registrano nuovi decessi (il totale è 460) mentre sono 136 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 5.824.

«È necessario attivare controlli rigorosissimi per chi rientra dall’estero e in particolare dai Paesi dove si sta registrando un notevole incremento di casi di positività».

Lo dichiara il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha firmato oggi un’ordinanza con la quale viene fatto obbligo «di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone» a tutti i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino dai Paesi indicati nelle ordinanze del ministro della Salute del 12 agosto e del 21 settembre. «È indispensabile l’identificazione e l’esecuzione dei test, oltre la raccolta di tutti i dati informativi relativi ai passeggeri provenienti dall’estero con il coordinamento della competente struttura Usmaf. Non dovrà più ripetersi quanto si è verificato nel corso della scorsa settimana», conclude De Luca.

