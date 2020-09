Rimini, tredicenne cade dal secondo piano di un hotel e muore

25 settembre 2020 a

a

a

Un tredicenne è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Il minore è precipitato dall’altezza di 6-7 metri e l’impatto è stato letale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende dagli investigatori, la struttura è gestita dalla famiglia. Stando alla prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un incidente.

Perugia, massacra e prova a dar fuoco alla madre per soldi: giovane arrestato

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Nessuna certezza se non quella, tragica, che per il giovane ogni tentativo di soccorso è stato vano, nonostante la mobilitazione dei soccorsi e anche dell'elicottero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.