Caso Suarez, è stata di Federico Cherubini la telefonata per informarsi sull'esame a Perugia

Caso Suarez. E’ stato Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas della Juventus, originario di Foligno, a contattare Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale di Perugia, per sapere se il suo ateneo tenesse gli esami di italiano necessari per la cittadinanza. I due sono legati da una vecchia amicizia. La notizia è stata battuta dall'Ansa. Cherubini si è limitato a chiedere indicazioni burocratiche sull’esame a Oliviero, che gli ha detto di rivolgersi all’Università per Stranieri.

“Non metto altri nel tritacarne mediatico nel quale sono già finito io, assolutamente no”, ha detto all’Ansa di Maurizio Oliviero. Oliviero ha ribadito che la persona che lo contattò non è il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

