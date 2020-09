Napoli, allerta meteo arancione: scuole chiuse domani venerdì 25 settembre

24 settembre 2020 a

Scuole chiuse domani, venerdì 25 settembre 20202, a Napoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi de Magistris che, al termine della riunione dell’unità di crisi comunale, ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.

La misura, presa alla luce dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale e valida dalle ore 6 di domani, venerdì 25 settembre, alle ore 6 di sabato 26 settembre, non interessa le scuole sedi di sezioni elettorali per le quali era stata già disposta la chiusura fino a lunedì 28 settembre. Nell’ordinanza si dispone anche la chiusura, nella giornata di domani, di tutti i parchi e cimiteri cittadini e per gli impianti sportivi all’aperto. Sono inoltre sospesi gli eventi programmati per domani all’aperto. In una nota, il Comune di Napoli raccomanda «di seguire con particolare attenzione le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune».

