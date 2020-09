Omicidio di Lecce, i fidanzati uccisi con decine di coltellate | Video

24 settembre 2020 a

Omicidio di Lecce, proseguono le indagini e si cercano risposte dall'autopsia. Emerge che l’assassino di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, i due giovani uccisi a coltellate lo scorso lunedì 21 settembre nel palazzo a Lecce dove vivevano insieme, ha agito con violenza e ferocia.

Si tratta dei primi risultati dell’autopsia iniziata ieri, 23 settembre, dal medico legale Roberto Vaglio e durata oltre cinque ore. C’è attesa per il termine della necroscopia sui due corpi che potrebbe rivelare ulteriori dettagli sul duplice delitto. Intanto l’assassino non è stato ancora individuato e proseguono le indagini delle forze dell’ordine. La ragazza ha gridato "no Andrea" segno che conosceva 'assassino.

