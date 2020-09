Mendicante vince 300mila euro con un "Gratta e Vinci": da anni chiedeva l'elemosina

24 settembre 2020 a

a

a

Un mendicante vince 300mila euro con un "Gratta e Vinci" da 5 euro. E' successo a Jesi, in provincia di Ancona. Un uomo di 60 anni, disoccupato, chiedeva l'elemosina agli automobilisti al semaforo dopo uno show con il suo cappellino, poi la giocata fortunata in un distributore automatico di una tabaccheria.

SuperEnalotto, in Umbria sfiorata vincita milionaria. Giocatore di Umbertide rischia di centrare il sei da favola

Il 60enne ha riscosso la vincita in questi giorni e ha voluto subito dare un segno della propria riconoscenza presentandosi in tabaccheria con un cospicuo assegno. Nel frattempo si è tagliato la barba e accorciato i capelli lunghi, un look con il quale era noto a tutta la città; ma si è presentato in tabaccheria con lo stesso sorriso sfoggiato per anni durante gli show al semaforo che gli hanno dato da vivere. Tiziano, questo il nome del 60enne, ha perso qualche hanno fa il lavoro in una ditta di pulizia nella quale era impiegato e ora vive con la madre anziana in un popoloso quartiere della città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.