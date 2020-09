Coronavirus, in Italia 1.640 nuovi casi e venti morti nelle ultime 24 ore

23 settembre 2020 a

Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19 a fronte però di un deciso aumento dei tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.640 nuovi casi contro i 1.392 di ieri mentre i tamponi sono passati dai 87.303 di ieri ai 103.696 di oggi.

I morti sono 20, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 35.758. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è pari a 220.665 (+995), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 46.114 (+625).

Al momento sono 2.658 i ricoverati con sintomi, 54 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 244 persone con un incremento di 5 unità. Sono poi 43.212 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (248), la Lombardia (196), il Lazio (195), il Veneto (150), la Liguria (108), e l’Emilia Romagna (101). Nessuna regione è a contagi zero. La Valle d’Aosta fa registrare due casi, mentre il Molise tre.

