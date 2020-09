Roma, sparatoria nella spiaggia di Torvaianica: ferito un albanese colpito da due killer

20 settembre 2020 a

Una sparatoria sul litorale di Roma, a Torvaianica, nei pressi dello stabilimento Bora Bora. Ferito un cittadino albanese con diversi precedenti penali, che è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale all'ospedale San Camillo. Anche i carabinieri di Torvaianica e di Pomezia sono arrivati sul posto subito dopo la sparatoria. Dalle prime indagini è emerso che due killer sarebbero arrivati in spiaggia a bordo di una moto. Uno di loro è sceso, pistola alla mano, si è fatto largo tra i bagnanti, e ha fatto fuoco colpendo l'albanese. I due killer, entrambi a volto coperto, subito dopo si sarebbero allontanati in moto.

