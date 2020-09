Covid e stadi, la bordata di Paolo Gentiloni: "Non era necessario riaprire adesso"

20 settembre 2020 a

La riapertura degli stadi, anche se solo a mille tifosi, non piace per niente all'ex premier Paolo Gentiloni, che non lo manda certo a dire. Su twitter critica aspramente la decisione del governo, sostenendo che considerata l'emergenza Coronavirus non era ancora il momento di riaprire gli stadi. Il commissario per l'economia non fa giri di parole: "Capisco le ragioni economiche e le decisioni politiche - scrive sul social - Ma dopo settimane di prediche ai giovani imprudenti era necessario riaprire subito a mille tifosi gli stadi di Serie A?". Poi una speranza e un consiglio: "Mi auguro siano tifosi prudenti, e per ora consiglio il tifo in tv".

