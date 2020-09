Aggredisce i carabinieri con un cacciavite e ne ferisce uno, l'altro reagisce, spara e lo uccide

20 settembre 2020 a

Nella notte tra il 19 e il 20 settembre un uomo è stato ucciso da un carabiniere perché aveva aggredito un altro militare. La pattuglia è giunta in un palazzo dell'Eur per la segnalazione di due sospetti. Uno sconosciuto nel cortile ha colpito uno dei carabinieri al costato con un cacciavite, l'altro ha esploso due colpi di pistola e l'ha ucciso. Il militare ferito è stato trasportato al Sant'Eugenio e non è in gravi condizioni. L'uomo ucciso è un 56enne della Siria. Secondo le informazioni che filtrano avrebbe precedenti per rapina, lesioni ed evasioni. I militari braccano il complice che è riuscito a fuggire.

