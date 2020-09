Roma, liceo Socrate: la rivolta delle ragazze in minigonna

18 settembre 2020 a

Il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Usr del Lazio, ha chiesto un approfondimento sul caso scoppiato al liceo Socrate di Roma, in cui la vicepreside avrebbe invitato le alunne a non indossare abiti succinti.

Alla presunta richiesta, è seguita la protesta delle alunne: molte di loro si sono presentate a scuola in minigonna. "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere", si legge su un cartello appeso tra i corridoi, la foto del cartello ha fatto il giro del web.

Carlo Firmani, preside della scuola: "Personalmente non ne so nulla. Ma su una cosa posso garantire personalmente: il Socrate fa della libera espressione un punto fermo. Per me è ovvio che tutte e tutti possono vestirsi come vogliono, gli unici limiti sono la Costituzione, il codice penale, e naturalmente un po' di buon senso. Di certo non abbiamo un dress code né ci verrebbe mai in mente di imporlo. Ma avvierò subito delle verifiche, non oso pensare che una persona sia tanto ingenua e così poco attenta da esprimersi in un modo del genere. Le opinioni personali vanno bene, ma si parla di opinioni soggettive e tali devono restare, se si passa alla censura è un problema".

