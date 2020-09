Abusi sessuali, il disturbatore Gabriele Paolini condannato a cinque anni di reclusione. Lui: "Sentenza politica e omofoba"

17 settembre 2020 a

Cinque anni di reclusione per abusi sessuali su minore. Sentenza di condanna in Appello per il disturbatore televisivo, Gabriele Paolini. Era imputato per reati di induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minore. La vicenda risale al 2013. L'uomo aveva una relazione con un ragazzo di 17 anni e gli inquirenti lo hanno accusato di aver indotto alcuni minorenni ad avere rapporti sessuali con lui in cambio di soldi e regali. Nel 2017 la prima condanna della V sezione penale del Tribunale di Roma. Paolini aveva fatto ricorso, ma oggi 17 settembre è arrivata la conferma in appello. "Mi assumo le mie responsabilità e meritavo la condanna, ma quella contro di me è una sentenza politica e omofoba", ha commentato Paolini alla testata fanpage.it.

