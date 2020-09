No Tav, arrestata attivista Dana Lauriola: deve scontare condanna a due anni

17 settembre 2020 a

Attivista No Tav dovrà scontare due anni di carcere: è stata arrestata. Prelevata questa mattina Dana Lauriola, 38 anni, attivista di lungo corso e portavoce No Tav, nella sua casa di Bussoleno, in Valsusa, in provincia di Torino. La donna, protagonista del centro sociale Askatasuna, è stata condannata a due anni per episodi che risalgono al 3 marzo 2012, quando è stata occupata l'area del casello autostradale di Avigliana, sulla Torino-Bardonecchia. Momenti di tensione si sono registrati a Bussoleno, dove i manifestanti contro la linea ad alta velocità Torino-Lione si sono radunati "per portare solidarietà" a Lauriola. Le forze dell'ordine, in tenute antisommossa, hanno presidiato la zona. I due fronti sono venuti a contatto per qualche istante. Il movimento No Tav ha annunciato per stasera alle 20.30 una fiaccolata a Bussoleno.

