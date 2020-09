Coronavirus, arriva il test in 12 minuti: segnala carica virale e anticorpi

16 settembre 2020 a

Un test in grado di verificare in 12 minuti la positività al coronavirus di un soggetto ma anche di evidenziare se ha sviluppato gli anticorpi al Sars-Cov-2 e di dare un’indicazione sulla sua carica virale, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio.

È il nuovo test di Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene. Questi test, spiega una nota dell’azienda farmaceutica, si differenziano da quelli in biologia molecolare perché, anche se il mezzo utilizzato per prelevare il campione è sempre il tampone nasofaringeo, i test antigenici non ricercano il materiale genetico del virus, ma rilevano la presenza dell’antigene e quindi di un’eventuale infezione, attraverso la ricerca di proteine specifiche del virus. E lo fanno, sottolinea ancora la nota, attraverso la piattaforma Point of Care Afias, una strumentazione facile da trasportare e di semplice utilizzo, più veloce, meno costosa e con risultati altrettanto affidabili.

