Giallo di Caronia, le foto dell'incidente. L'avvocato: "L'urto fra i mezzi è stato importante"

Il giallo di Caronia fa registrare un elemento importante che mostra come l'incidente in cui sono rimasti coinvolti Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello sarebbe stato piuttosto grave. Il legale della famiglia Mondello, Nicodemo Gentile, sulla sua pagina Facebook mostra due delle foto delle vetture incidentate: quella di Viviana e il camioncino contro il quale avrebbe impattato.

Dalle immagini si vede la fiancata della vettura schiacciata e la ruota senza più il copertone, evidente segno di un impatto piuttosto violento. Gioele poi, non sarebbe stato messo nel suo seggiolino, quindi potrebbe aver riportato ferite piuttosto gravi nell'incidente.

"L'urto tra i mezzi è stato importante. Ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente diventa indispensabile per capire alcune condotte successive al fatto", scrive il legale.

La famiglia continua a ribadire la buona fede della donna, descritta da tutti come una mamma amorevole e attenta. Mamma e figlio (prima Viviana e poi Gioele), sono stati poi ritrovati morti a distanza di giorni nella zona e si cerca di far luce so cosa sia successo.

