Ancona, vasto incendio al porto. Il Comune: "Tenere chiuse le finestre" | Video

Un vasto incendio è divampato intorno alle 00:30 stanotte nella zona del porto ad Ancona. Sono stati interessati diversi capannoni di cantieristica navale. Al lavoro 16 squadre di vigili del fuoco provenienti anche dai comandi delle Marche. Per fronteggiare le fiamme sono impiegati mezzi aeroportuali.

"Dopo il vasto incendio di stanotte all'ex Tubimar al porto, chiusi in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell'ARPAM e degli esiti dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco". Lo scrive su fb il Comune di Ancona,

"Vasto incendio alla ex Tubimar al porto nella notte: in attesa delle analisi dell'Arpam e dell'Asur, è consigliabile in via precauzionale tenere chiuse le finestre nella zona", aveva annunciato un post precedente del Comune di Ancona.

