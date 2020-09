Coronavirus, in Spagna superati i 600 mila contagi: oltre 3 mila positivi nelle ultime 24 ore

15 settembre 2020 a

Il ministero della Sanità spagnolo ha diffuso i dati sui contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore: oggi, martedì 15 settembre, sono 3.022, che portano il totale da inizio pandemia a 603.167 casi.

Negli ultimi sette giorni il totale dei positivi ha raggiunto quota 57.314 casi. Un numero preoccupante per una situazione generale nel Paese che da giorni si è fatta molto delicata. I decessi registrati nell’ultima settimana sono 303. Nella regione di Madrid si sono registrati 1.207 contagi, in Navarra 302, nei Paesi Baschi 270, in Andalusia 228, in Aragona 220 e nelle Isole Canarie 107.

