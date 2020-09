Sparatoria davanti al convento. Due fratelli feriti, uno in condizioni disperate

13 settembre 2020 a

a

a

Sparatoria e un uomo in gravi condizioni. E' accaduto a Olginate, in provincia di Lecco, poco prima delle ore 14 di domenica 13 settembre. Secondo quanto riportano le testate locali, in via Crotto, all'incrocio con via Albegno, davanti al convento Santa Maria La Vite, sarebbero stati esplosi almeno tre colpi di arma da fuoco. Una persona di nazionalità italiana di 47 anni sarebbe in condizioni disperate. Meno gravi le ferite riportate dal fratello. La persona che ha aperto il fuoco è in fuga. Ovviamente le forze dell'ordine hanno subito fatto partire le ricerche, allestito posti di blocco e avviato una prima ricostruzione del fatti per cercare di capire bene cosa è avvenuto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.