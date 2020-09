Grave bimbo di un anno e mezzo investito per errore dal padre. E' ricoverato al Meyer di Firenze

13 settembre 2020 a

Versa in gravi condizioni un bambino di un anno e mezzo che nella serata di sabato 12 settembre, ad Agriano di Norcia, è stato investito da un’automobile guidata, da suo padre, almeno stando a quanto è emerso fino ad ora. Il bimbo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Norcia, per poi essere trasferito prima al San Matteo degli Infermi di Spoleto ed in seguito al Meyer di Firenze, dove al momento si trova ricoverato. Della vicenda sono stati informati i carabinieri della città nursina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. E' stato il sito Umbria24.it a dare la notizia dell'incidente.

