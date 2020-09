Truffe su eBay con falsi annunci di vendita, i carabinieri denunciano due pregiudicati

13 settembre 2020 a

Due pregiudicati calabresi utilizzavano eBay per truffare gli utenti e farsi accreditare soldi sulla loro carta Postepay. I carabinieri di Sospiro, in provincia di Cremona, li hanno scoperti e denunciati dopo la truffa ai danni di un uomo che aveva versato 750 euro convinto che stesse acquistando un attrezzo agricolo. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima, accertando l'intestatario della carta Postepay e il numero di cellulare utilizzato per portare a termine la truffa. Uno dei soggetti denunciati, secondo i militari ha commesso negli ultimi due anni, almeno altri 30 reati su tutto il territorio nazionale utilizzando lo stesso sistema.

