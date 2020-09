Coronavirus, positivo anche Paolo Savona, ex ministro e presidente della Consob

11 settembre 2020 a

Ancora un protagonista della vita pubblica italiana positivo al Coronavirus. Si tratta di Paolo Savona, presidente della Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa. L'agenzia LaPresse ha dato la notizia, sottolineando di aver trovato conferma in ambienti della Consob. L'ex ministro dell'Industria (1993-94) e degli Affari europei (2018-19) è portatore asintomatico del virus. E' già in quarantena e lavora da casa. L'agenzia come misura precauzionale ha provveduto alla sanificazione degli ambienti. Gli uffici di Roma e di Milano rimarranno chiusi dal 14 al 19 settembre. Paolo Savona è nato a Cagliari nel 1936. Economista, politico e accademico italiano.

