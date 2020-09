Muore bimbo di quattro mesi. Secondo i sanitari è stato soffocato dal latte

11 settembre 2020 a

a

a

Dramma a Gela, in provincia di Catanissetta, dove è morto un bimbo di appena quattro mesi. Il piccolo è arrivato all'ospedale Vittorio Emanuele già senza vita. Stando alle prime notizie sul caso, riportate dalla stampa locale, il bimbo era nella propria culla quando avrebbe accusato un malore. Nonostante i soccorsi della mamma e dei suoi parenti, non c'è stato niente da fare. I medici non escludono che il piccolo possa essere morto a causa di soffocamento. Sembra che le vie aeree fossero ostruite dal latte. Secondo il Giornale di Sicilia il bimbo era stato adagiato nella culla dopo aver mangiato. Poco dopo sarebbe diventato cianotico iniziando ad avere problemi respiratori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.