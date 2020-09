Spaccio di cocaina in una pizzeria, arrestato il rapper Sciglio Mc

10 settembre 2020 a

Arrestato dalla squadra Mobile di Como il rapper Sciglio Mc per detenzione di cocaina. L’arresto è avvenuto mercoledì 9 settembre nel pomeriggio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 50 grammi circa di cocaina e 5 di marijuana. Gli agenti sono stati attirati dal continuo andirivieni all’interno di una pizzeria da asporto nel comune di Cavallasca dalla quale, però, gli avventori, una volta entrati, ne uscivano senza acquisti. Gli uomini della Mobile, una volta entrati hanno chiesto motivi di questi movimenti al gestore e al rapper. Sciglio Mc ha giustificato la presenza nel locale sostenendo di lavorare lì come pizzaiolo. La perquisizione personale ha portato a scoprire all’interno di un pacchetto di sigarette del rapper tre involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e un involucro contenente circa 5 grammi di marijuana, mentre il gestore della pizzeria occultava in un pacchetto di sigarette qualche pallina di cocaina. Estesa la perquisizione anche alle abitazioni dei due a casa del cantante è stato trovato un barattolo contenente circa 45 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e dei rotolini per il confezionamento delle dosi oltre a circa 900 euro in banconote di diverso taglio. Il rapper, che annovera a suo carico anche precedenti per rissa è stato portato presso la casa circondariale di Como, mentre il gestore del locale è stato deferito in stato di libertà per le dosi di sostanza stupefacente trovate in suo possesso.

