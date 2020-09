Torino, badante arrestata: tenta di uccidere anziano con liquido per auto

10 settembre 2020 a

a

a

I carabinieri della Compagnia di Susa in provincia di Torino hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una cittadina peruviana di 46 anni, residente a Sant’Antonino di Susa, ritenuta responsabile di tentato omicidio.

Molestie sessuali sulla badante della sorella. Alla sbarra anziano di 79 anni

La donna, secondo l'accusa, avrebbe tentato di uccidere l'anziano per cui lavora facendogli bere del liquido per auto. L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, è stata avviata nel giugno 2019 quando un 88enne era stato ricoverato in ospedale a Susa in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda all’interno di una bottiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.