Pistoia, grave donna azzannata al collo da un cane di grossa taglia

Aggredita ed azzannata al collo da un cane di grossa taglia di proprietà di un conoscente: è la disavventura accaduta ad una donna residente a Pistoia, 69 anni, che ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. È successo nel pomeriggio di ieri. La 69enne si era recata sulla montagna pistoiese, nel comune di San Marcello Piteglio, per trovare un amico. Quando la donna è entrata nel giardino della casa dell’uomo è stata improvvisamente aggredita dal suo pastore maremmano, che l’ha morsa al collo. A causa della profonda ferita, che ha provocato una copiosa perdita di sangue, la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice con l’elisoccorso al policlinico di Careggi a Firenze. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo vita. L’animale è assicurato ed è dotato di cip elettronico, come hanno accertato i carabinieri che si sono recati sul posto per i rilievi.

