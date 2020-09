Coronavirus, assembramenti di massimo sei persone nel Regno Unito: nuova stretta anti-contagio

09 settembre 2020 a

Il Regno Unito e i contagi che avanzano nel Paese: pronte nuove misure. Il governo è infatti pronto ad abbassare da 30 a 6 il limite massimo di persone che possono riunirsi in Inghilterra a partire da lunedì. Lo rende noto la Cnn, sottolineando che il primo ministro Boris Johnson darà l’annuncio ufficiale oggi in conferenza stampa. Il nuovo limite servirà per arginare la diffusione del Covid-19 e per permettere alla polizia di identificare e disperdere i raduni illegali con più facilità. Restano esclusi dalla stretta matrimoni, funerali, o raduni di sport di squadra organizzati.

«Dobbiamo agire ora per fermare la diffusione del virus. Quindi stiamo semplificando e rafforzando le regole sul contatto sociale - rendendole più facili da capire e per la polizia da far rispettare», ha detto Johnson, «È assolutamente fondamentale che le persone ora rispettino queste regole e ricordino le basi: lavarsi le mani, coprirsi il viso, mantenere il distanziamento sociale e fare il test se si hanno sintomi.»

