Terremoto in Sicilia, scossa a Salemi in provincia di Trapani di magnitudo 3.4

Trema la terra in Sicilia. Terremoto in provincia di Trapani questa mattina, mercoledì 9 settembre 2020. Una scossa di magnitudo 3.4 si è verificata pochi minuti prima delle 7, alle ore 6.56 per la precisione.

L'epicentro del sisma, secondo quanto riferito dall'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato a circa 3 chilometri a nord di Salemi e a una profondità di 1,1 chilometri..

Il terremoto di questa mattina, per la precisione, ha avuto come epicentro la zona nord di Salemi, vicino contrada Filici, nei pressi del piccolo Comune di Vita.

