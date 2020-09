Coronavirus, Regno Unito: 30 morti e oltre 2.400 contagi nelle ultime 24 ore

08 settembre 2020 a

a

a

Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 2.420 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 che portano il totale dei contagi da inizio pandemia a 352.520 casi.

I decessi sono stati 30, che portano a un totale di 41.584 vittime. Attualmente sono ricoverati nei nosocomi del Regno Unito 757 pazienti di cui 77 ventilati. Il totale dei ricoverati da inizio pandemia sono 134.824, mentre i nuovi ingressi sono stati 124. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 175.687 nuovi test, per un totale da inizio pandemia di 17.619.897 tamponi. I dati di oggi sulle vittime (30) è il più alto dal 29 luglio, quando le vittime furono 34. Questo dato registra solo le persone che sono morte entro i 28 giorni dal tampone positivio, sottostimando in modo significativo il numero reale di vittime nel paese. Tenendo conto di tutti i decessi in cui il coronavirus è stato menzionato nel certificato di morte, ci sono stati 57.417 decessi nel Regno Unito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.