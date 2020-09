Giallo di Caronia, il caso della morte di Gioele e Viviana a Chi l'ha visto? mercoledì 9 settembre su Rai3

Riparte la nuova stagione, il punto sulle indagini

08 settembre 2020 a

a

a

Ritorna «Chi l’ha visto?» con una nuova stagione e domani, 9 settembre 2020, alle 21.20 su Rai3, si parte con la vicenda del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui corpo è stato ritrovato nei boschi di Caronia in provincia di Messina dopo la scomparsa avvenuta il 3 agosto. Sono ancora tanti i punti oscuri sui quali il programma cercherà di fare luce con documenti e interviste esclusive. E poi nuovi casi avvolti nel mistero e gli appelli per le persone scomparse per le quali Federica Sciarelli chiederà come sempre l’aiuto dei telespettatori.

Sono proseguite frattanto oggi pomeriggio al Policlinico di Messina le analisi sui resti del piccolo Gioele.Mentre domani, come si apprende, si terrà un esame irripetibile con il Luminol sulla Opel Corsa sulla quale viaggiavano la madre del piccolo, Viviana Parisi e Gioele, per trovare eventuali tracce ematiche. Mentre domani, al commissariato di Sant’Agata d Militello, alle 17.30 si analizzerà un reperto trovato nei giorni scorsi nelle campagne a Caronia. Si tratta di terriccio e legna accatastata. Si vuole capire se ci sono tracce biologiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.