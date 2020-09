Polignano, 78 positivi in un'azienda. I tamponi dopo un primo caso riscontrato su un dipendente

08 settembre 2020 a

Coronavirus in azienda. Su 159 tamponi eseguiti in uno stabilimento di Polignano a Mare, in provincia di Bari, dal Dipartimento di Prevenzione della Asl è emersa la positività al Covid-19 di 78 persone.

Lo rende noto la Asl del capoluogo pugliese che ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica all’interno dell’azienda a seguito del primo caso positivo riscontrato su un dipendente. «È prevista l’esecuzione di altri tamponi - spiega la Asl - sulla base di un protocollo operativo che tiene conto della stratificazione del rischio, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati».

