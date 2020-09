Grosseto, Elena Miruna scomparsa da un mese: ricerche in tutta Italia. L'appello della mamma

La ragazza, 17 anni, ha fatto perdere le sue tracce dall'8 agosto

La giovane Elena Miruna è scomparsa da un mese. Era l'8 agosto. Preoccupazione a Grosseto, segnatamente della famiglia. La mamma ha fatto un nuovo appello. La donna non crede a un allontanamento volontario. "Speriamo che Dio faccia un miracolo", dice Mihaela Nemteanu, la mamma di Elena Miruna, alla Nazione.



"Speriamo che qualcuno dall’alto ci pensi. Prego tutti i giorni affinchè la mia bambina torni a casa. E nessuno sa darmi una spiegazione plausibile su quello che è accaduto".

Gli uomini della Squadra mobile hanno avuto un incontro in Procura per cercare di fare il punto della situazione. Le ricerche sono state diramate in tutta Italia, ma al momento non è stata formulata alcuna ipotesi di reato. Otto giorni dopo la scomparsa di Elena - 17 anni - era stato fatto un appello a Chi l'ha visto? .

