Cesare Battisti: "Inizio lo sciopero della fame"

L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, in una lettera inoltrata al suo legale, l'avvocato Davide Steccanella, annuncia lo sciopero della fame.

"Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia", scrive Battisti. Lo riporta l'Ansa che ha ascoltato il suo Legale. "Battisti da oltre 1 anno e mezzo è in isolamento diurno nel carcere di Oristano - afferma l'avvocato - isolamento di fatto del tutto illegittimo (la pena dell'isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è stata scontata a giugno 2019)".

