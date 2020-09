Scende dalla sua macchina e prende a calci e pugni l'auto di una donna che stava parcheggiando

07 settembre 2020 a

A Matera cinque persone denunciate dalla polizia, per vari reati, nel corso degli ultimi controlli. Tra loro un uomo, di cui non sono state indicate le generalità, che per motivi davvero futili riguardanti la circolazione stradale ha colpito con molta violenza l’auto di una giovane donna che stava effettuando una manovra sino a ferirla. Deve rispondere di danneggiamento aggravato e lesioni personali. Stando alla ricostruzione, l’uomo procedeva nel centro cittadino a velocità sostenuta alla guida della sua auto di grossa cilindrata e ha dovuto frenare per evitare l’impatto con l’auto della giovane donna che stava effettuando un parcheggio. Fuori di sé, è sceso e ha colpito con calci e pugni l’auto della ragazza, molto spaventata e in lacrime, insieme ad altre due amiche che erano con lei a bordo. Con i colpi ha infranto il vetro del finestrino e la conducente ha riportato lievi escoriazioni, tanto da presentarsi poi al pronto soccorso.

