Soldi falsi nascosti nel seno, donna arrestata. Aveva 900 euro

07 settembre 2020 a

a

a

Nascondeva i soldi falsi nel seno. Ma è finita in manette. Ad arrestare una 36enne sono stati i carabinieri della tenenza di Quarto, a Napoli. Lei è una donna del posto, già nota alle forze dell'ordine. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato la 36enne entrare e uscire da diversi negozi del posto senza acquistare nulla. Insospettiti, hanno bloccato e perquisito la donna che è stata trovata in possesso nove banconote da 100 euro falsi. I soldi erano nascosti nell’imbottitura del suo reggiseno. Arrestata, è stata poi sottoposta alla misura dei domiciliari. E' in attesa di giudizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.