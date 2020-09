Johnny lo zingaro evade ancora: non rientra dopo un permesso

06 settembre 2020 a

Johnny lo zingaro è evaso ancora. «Autore di numerose rapine a mano armata, coinvolto nel processo per l’omicidio di Pierpaolo Pasolini condannato per altri due due omicidi, tra cui quello dell’agente Michele Giraldi del commissariato romano ’X Tuscolano', oggi Giuseppe Andrea Mastini, detto Johnny lo zingaro perché biondo e di etnia sinti, ancora una volta non è rientrato da un permesso premio».

Johnny Lo Zingaro, il comune revoca la casa della latitanza

Lo dice Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES Polizia. «Eppure questo ergastolano durante un permesso premio nel 2014 si era già reso responsabilità di irregolarità e nel 2017 aveva fatto esattamente la stessa cosa, rendendosi latitante dopo un altro permesso premio per omessa presentazione presso il carcere di Fossano, per essere poi catturato quasi un mese dopo», aggiunge. «La normativa che consente di di uscire dal carcere anche a persone che palesemente non dovrebbero poter circolare va assolutamente cambiata e non solo per evitare che i familiari delle vittime ogni volta che accadono certe cose avvertono di nuovo lo stesso dolore, ma anche perché la sensazione di impunità che c’è nel nostro Paese mina profondamente la credibilità dello Stato».