Tirrenia, muore donna di 43 anni per una foto: si appende e la trave crolla

Tragedia in Toscana, a Tirrenia (Pisa). Una turista di 43 anni, è morta poco prima delle 13 di oggi, domenica 6 settembre, sul litorale pisano, dopo avere provocato il crollo di una trave in un giardino di uno stabilimento balneare.

La donna, originaria della provincia di Torino, si era aggrappata a una trave in muratura per farsi una foto ricordo, ma la struttura - riferisce leggo.it - le è crollata addosso e la turista è morta poco prima dell'arrivo dell'ambulanza. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno sigillato l'area anche se l'attività è tuttora aperta.

È stato il fidanzato della donna, originario della provincia di Firenze, a dare l'allarme ma anche se i mezzi di soccorso sono giunti sul posto rapidamente per la turista non c'era più niente da fare. L'incidente - riferisce la fonte - è avvenuto in un'area esterna di uno stabilimento balneare sulla quale campeggiano cartelli che segnalano il divieto di accesso.