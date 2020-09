Coronavirus, 1.297 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore in Italia

06 settembre 2020 a

Sono 8 i decessi legati al coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, la metà di ieri, mentre i nuovi casi annunciati nel bollettino di oggi, domenica 6 settembre 2020, sono 1297, in calo rispetto ai 1695 di ieri.

I casi totali di coronavirus in Italia sono 277.634, i decessi 35.541. I nuovi positivi sono 32.078 (+884), i dimessi guariti 210.015 (+405). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 76.856, rispetto ai 107.658 di ieri.

Tornano a salire le terapie intensive Tornano tuttavia a salire i pazienti in terapia intensiva che ora sono 133, 12 in più rispetto a sabato. In crescita anche i ricoverati con sintomi (1.683, +63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, +809) . Il totale degli attualmente positivi è di 32.078 (+884). I dimessi ed i guariti sono saliti a 210.015.