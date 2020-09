Coronavirus, malore in diretta web per il candidato del centrosinistra in Veneto, Arturo Lorenzoni

06 settembre 2020 a

Malore in diretta web per il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni. Il candidato nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus ed è in isolamento domiciliare. Stamani, domenica 6 settembre, durante un dibattito in diretta web con il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, è svenuto ed è stato poi soccorso dai familiari, che hanno chiamato il 118.

La nota ufficiale dello staff "Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani".